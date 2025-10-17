Exército Brasileiro deve manter parte das tropas na Amazônia em meio à tensão entre EUA e Venezuela

Comando Militar do Sul / Divulgação

O Exército Brasileiro deve manter parte das tropas que participou da Operação Atlas, recentemente, na Amazônia, devido ao recrudescimento da tensão entre Estados Unidos e Venezuela.

A coluna apurou que inclusive o Sistema Astros, baseado em Goiás e deslocado para o exercício, ficará na região até, pelo menos, a realização da COP30, em Belém, no Pará.

O Astros fica baseado no Comando de Artilharia do Exército, em Formosa, Goiás. É um sistema de lançadores múltiplos de foguetes e mísseis, montado sobre veículos, que permite a artilharia realizar ataques de saturação em larga escala, com grande mobilidade e alcance. É considerado um dos mais avançados em sua categoria no mundo.

Entre os dias 2 e 11 de outubro, as Forças Armadas brasileiras realizaram a Operação Atlas na Amazônia. O exercício, que envolveu Exército, Marinha e Aeronáutica, já estava previsto. Ocorreu a cerca de 30 quilômetros da fronteira com a Venezuela. Por isso, o governo brasileiro fez questão de reforçar junto aos dois governos - de Maduro e de Trump - de que o grande deslocamento de efetivo militar não fosse associado diretamente à escalada da atua crise entre os dois países. O exercício militar foi criado para preparar as Forças Armadas para a atuação na COP30.