Ex-presidente Joe Biden inicia radioterapia contra câncer de próstata

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden iniciou neste sábado (11) o tratamento com radioterapia e terapia hormonal para combater o câncer de próstata. Em maio, o democrata, de 82 anos, revelou que estava com uma forma "agressiva" da doença, que já havia se espalhado para os ossos.

O câncer de próstata pode ser classificado de 1 a 10, segundo a escala de Gleason, que avalia a aparência das células ao microscópio. Quando a doença foi anunciada, o gabinete de Biden informou que ele apresentava um índice 9 na escala de Gleason.

Segundo a CNN Internacional, a radioterapia iniciada por Biden utiliza raios ou partículas de alta energia para atingir as células cancerígenas. Já a terapia hormonal será empregada para reduzir os níveis de hormônios masculinos no corpo ou impedir que eles estimulem o crescimento das células cancerígenas da próstata.