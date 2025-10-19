Estava na cara que o cessar-fogo entre Israel e Hamas não iria muito longe

Israel afirma que o Hamas violou cessar-fogo na Faixa de Gaza. Omar AL-QATTAA / AFP

Só o mais ingênuo dos mortais acreditaria que o cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas iria longe ou se transformaria em uma paz duradoura.

A trégua não durou nem uma semana. Neste domingo (19), ataques aéreos das Forças de Defesa de Israel atingiram a região de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, em resposta ao que o governo Benjamin Netanyahu considera violações da trégua por parte dos extremistas, que teriam disparado mísseis antitanque contra posições militares. Pelo menos 21 pessoas morreram, e Israel suspendeu a entrada de ajuda humanitária.

Nentanyahu diz ter ordenado que as tropas tomassem "medidas enérgicas" contra alvos terroristas, o Hamas nega ter feito disparos contra Israel e se diz comprometido com o armistício.

As trocas de disparos, por enquanto, são apenas isso: trocas de disparos. Escaramuças. Se as violações irão resultar no retorno da guerra aberta entre Israel e Hamas, os próximos dias dirão. Mas o incidente deste domingo serve, como já havia previsto a coluna, para fortalecer vozes contrárias a qualquer acordo. Os lados a favor da sabotagem são conhecidos. Pelos israelenses, os ultraconservadores que integram o gabinete, como o ministro da Segurança Nacional , Itamar Ben-Gvir, que instou o exército a retomar totalmente os combates na Faixa de Gaza "com toda a força". Do lado dos terroristas, as alas mais radicais. Não são poucas em se tratado de um grupo cuja pedra angular não é a construção de um Estado palestino, mas o extermínio de Israel.

Não são blocos monolíticos - nem a cúpula de Netanyahu, nem o comando do Hamas. Há "fogo amigo" de todo lado.

Aliás, como em política não há vácuo de poder - tão logo Israel recuou até a "linha amarela", na segunda-feira (13), ainda dentro de Gaza, o Hamas retomou o controle do território. Foram vários os vídeos que circularam em redes sociais, na semana passada, mostrando execuções públicas, protagonizadas pelos terroristas, de membros de clãs rivais, que prosperaram durante a guerra, principalmente lucrando com o conflito, colaborando com Israel. Modus operandi: tiros na cabeça e nos joelhos de opositores, exatamente como fizeram em 2007 ao expulsarem a Fatah do território. Nas ruas, os extremistas espalham-se para manter a ordem, voltando a ser a lei - o que reforça a percepção de que tiveram suas capacidades militares fragilizadas, mas não perderam completamente poder de fogo. E isso é mais uma derrota para Netanyahu, que prometeu exterminar o Hamas.

O acordo de Trump foi mal costurado. Cumpriu o papel fundamental da libertação do restante dos reféns - e nisso tem méritos -, mas, ao deixar pontas abertas, sem se preocupar com o "como" - abriu pouco espaço para qualquer otimismo.