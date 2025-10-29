"Estamos horrorizados", diz ONU sobre massacre no Rio

O Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas publicou, nesta terça-feira (28), uma nota condenando a operação policial que deixou pelo menos 130 mortos no Rio de Janeiro.
"Estamos horrorizados com a operação policial em andamento nas favelas do Rio de Janeiro, que supostamente já resultou na morte de mais de 60 pessoas, incluindo 4 policiais", diz o texto, contabilizando o total até a noite de segunda-feira (28).
Nesta terça-feira, a estimativa subiu.
A nota prossegue:
"Esta operação mortal reforça a tendência de consequências letais extremas das operações policiais nas comunidades marginalizadas do Brasil. Lembramos às autoridades suas obrigações sob o direito internacional dos direitos humanos e pedimos investigações rápidas e eficazes".