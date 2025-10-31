"Essa operação tem cheiro eleitoral", diz Paulo Abrão, ex-secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos

Paulo Abrão, jurista Fábio Alt / Divulgação

Ex-secretário nacional de Justiça e ex-secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), o jurista Paulo Abrão afirmou à coluna que a operação que resultou na morte de 121 pessoas no Rio de Janeiro nesta semana é "um fracasso retumbante".

— Essa operação mais letal da história do Rio tem cheiro eleitoral. Um fracasso retumbante. Segurança não se faz com derramamento de sangue. Os sucessivos massacres nas periferias nunca mudaram a realidade de violência, que a cada ano só piora.

Segundo ele, no Brasil, tanto a direita quanto a esquerda têm uma dívida para apresentar à sociedade uma resposta satisfatória.

— A linha populista e tradicional da direita já sabemos que nunca funcionou e só piorou: intervenção federal militar, facilitação de acesso de armas, operações de guerra letais nas comunidades, aumento de penas. Desta vez, querem desviar o foco das propostas para uma abordagem anti-terrorista que, além de tecnicamente absurda, empurraria o Brasil para um desastre como a Colômbia dos nos 90. Por sua vez, a resposta mais global dada pela esquerda que foi a experiência do Pronasci/UPPs, até teve uma abordagem mais integral, chegou a bons resultados iniciais, mas não foi completa, durou pouco e a sua implementação integral foi interrompida pela própria esquerda — acrescentou.

Abrão salienta que é possível construir uma política de segurança baseada em evidências científicas e nas boas práticas comparadas, com o uso de ferramentas de inteligência, com o estrangulamento financeiro das organizações criminosas e pela via da cooperação internacional sobre as fronteiras:

— O nosso país em particular, desde a redemocratização, tem pendente uma crucial revisão profunda no sistema de polícia, que não pode mais ser protelada. Precisamos de um novo Pacto Social de Segurança, construído com articulação e coordenação dos poderes instituídos, dos governos, das das organizações sociais e do campo científico.