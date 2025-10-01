Emissão de vistos para brasileiros nos EUA pode ser interrompida, diz embaixada

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Diante do shutdown que paralisa serviços públicos do governo dos Estados Unidos, que entrou em vigor nesta quarta-feira (1º), a Embaixada dos EUA no Brasil informou que os serviços de emissão de passaporte e vistos para brasileiros podem ser interrompidos. Segundo o corpo diplomático, os processos "continuarão enquanto a situação permitir".
"No momento, os serviços de passaporte e visto programados nos Estados Unidos e em Embaixadas e Consulados dos EUA no exterior continuarão enquanto a situação permitir", diz a nota.
O shutdown entrou em vigor após o Congresso norte-americano não conseguir aprovar um projeto de lei orçamentária para o financiamento federal. Com isso, uma série de serviços públicos será paralisada.
A paralisação também pode afetar funcionários federais, que podem ser dispensados temporariamente ou ficar sem receber seus salários. Isso pode impactar diretamente as operações do consulado norte-americano em Porto Alegre, mas ainda não foram divulgadas informações sobre eventuais dispensas ou suspensões de serviços específicos para a capital gaúcha.
Há ainda o risco de perdas para a economia, como ocorreu no shutdown entre o fim de 2018 e o início de 2019, que resultou em uma perda de US$ 3 bilhões. Paralisações menores ocorreram em 2013 e 1995.
A paralisação de 2025
Esta é a primeira paralisação desde a mais longa da história — que durou 35 dias —, há quase sete anos. O shutdown entrou em vigor depois que congressistas e o presidente Donald Trump não conseguiram superar um impasse orçamentário durante negociações tensas.
Os republicanos apresentaram uma proposta para prorrogar o financiamento atual até o final de novembro, enquanto um novo plano era negociado. Mas os democratas queriam restituir centenas de bilhões de dólares em gastos com assistência médica.
Trump culpou os democratas pelo impasse e ameaçou punir o partido e os seus eleitores com a interrupção de prioridades da agenda progressista, além de cortes no setor público.