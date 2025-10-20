Em resposta a protestos, Trump divulga vídeo feito por IA em que joga fezes em manifestantes

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a publicar um vídeo polêmico em sua rede social, a Truth Social. Produzido com inteligência artificial, as imagens mostram o republicano pilotando um caça enquanto usa uma coroa de rei e despeja fezes sobre manifestantes.
A peça é uma resposta aos protestos que reuniram milhares de pessoas no fim de semana contra Trumo nos EUA e na Europa.
No vídeo, aparecem os dizeres "King Trump", e o presidente ostenta uma coroa — uma contradição com o nome dos protestos, chamados "No Kings" ("Sem Reis", em tradução livre). Os atos foram organizados em oposição ao que os participantes consideram tendências autocráticas e ações antidemocráticas de Trump.
Outro aspecto que chamou a atenção durante as marchas foi o fato de os participantes estarem fantasiados como personagens de desenhos animados.