Rodrigo Lopes

Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

Polêmico
Notícia

Em resposta a protestos, Trump divulga vídeo feito por IA em que joga fezes em manifestantes

Presidente americano aparece com uma coroa de rei pilotando um caça

Vitor Netto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS