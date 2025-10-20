Em resposta a protestos, Trump divulga vídeo feito por IA em que joga fezes em manifestantes

Vídeo gerado por IA divulgado nas redes sociais do republicano. @realDonaldTrump / Reprodução Truth Social

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a publicar um vídeo polêmico em sua rede social, a Truth Social. Produzido com inteligência artificial, as imagens mostram o republicano pilotando um caça enquanto usa uma coroa de rei e despeja fezes sobre manifestantes.

A peça é uma resposta aos protestos que reuniram milhares de pessoas no fim de semana contra Trumo nos EUA e na Europa.

Desde sexta-feira, diversas cidades protagonizaram manifestações. DAVID SWANSON / AFP

No vídeo, aparecem os dizeres "King Trump", e o presidente ostenta uma coroa — uma contradição com o nome dos protestos, chamados "No Kings" ("Sem Reis", em tradução livre). Os atos foram organizados em oposição ao que os participantes consideram tendências autocráticas e ações antidemocráticas de Trump.

