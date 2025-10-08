Em evento pré-COP, parlamentares de oito países que compartilham território amazônico se reúnem em Brasília

Evento iniciou nesta quarta-feira (8) e segue até quinta-feira (9). Parlamaz / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Parlamento Amazônico (Parlamaz), grupo que reúne parlamentares dos oito países que compartilham o território amazônico, iniciou nesta quarta-feira (8), em Brasília, duas atividades oficiais na Pré-COP30.

Os países envolvidos são: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.

Ainda durante a manhã, os parlamentares visitaram a sede da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), em Brasília, onde acompanharão a apresentação das iniciativas do Observatório e da Coordenação de Meio Ambiente da organização.

No período da tarde, os participantes se reúnem no Senado para a 12ª Assembleia Ordinária do Parlamento Amazônico, presidida pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS). Na pauta, estão a eleição dos novos vice-presidentes, a apresentação da resolução da Reunião Extraordinária de Chanceleres da OTCA e a assinatura da Declaração de Brasília, documento que reafirma o compromisso do grupo com a proteção da floresta e com a COP30, que será realizada em novembro, em Belém (PA).

Leia Mais O que as universidades gaúchas levarão para a COP30

Na quinta-feira (9), os parlamentares participarão do painel Diálogo Parlamentar sobre Harmonização da Legislação necessária para escalar a Bioeconomia Amazônica, na Câmara dos Deputados. O evento é apoiado pela International Conservation Caucus Foundation (ICCF), organização internacional dedicada a apoiar fóruns parlamentares e iniciativas de conservação em todo o mundo.

O Parlamaz