Em evento pré-COP, parlamentares de oito países que compartilham território amazônico se reúnem em Brasília

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Parlamento Amazônico (Parlamaz), grupo que reúne parlamentares dos oito países que compartilham o território amazônico, iniciou nesta quarta-feira (8), em Brasília, duas atividades oficiais na Pré-COP30.
Os países envolvidos são: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.
Ainda durante a manhã, os parlamentares visitaram a sede da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), em Brasília, onde acompanharão a apresentação das iniciativas do Observatório e da Coordenação de Meio Ambiente da organização.
No período da tarde, os participantes se reúnem no Senado para a 12ª Assembleia Ordinária do Parlamento Amazônico, presidida pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS). Na pauta, estão a eleição dos novos vice-presidentes, a apresentação da resolução da Reunião Extraordinária de Chanceleres da OTCA e a assinatura da Declaração de Brasília, documento que reafirma o compromisso do grupo com a proteção da floresta e com a COP30, que será realizada em novembro, em Belém (PA).
Na quinta-feira (9), os parlamentares participarão do painel Diálogo Parlamentar sobre Harmonização da Legislação necessária para escalar a Bioeconomia Amazônica, na Câmara dos Deputados. O evento é apoiado pela International Conservation Caucus Foundation (ICCF), organização internacional dedicada a apoiar fóruns parlamentares e iniciativas de conservação em todo o mundo.
O Parlamaz
Reativado em 2020 por iniciativa do senador Nelsinho Trad, o Parlamaz passou a ter um papel crescente na integração da região. O parlamentar lidera desde então um movimento pela sua formalização junto à OTCA, com o objetivo de fortalecer o canal permanente de diálogo entre as instâncias políticas da Amazônia.