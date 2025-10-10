Em almoço com histórias do conclave, dom Jaime pede apoio para reformar prédio que será a Central de Pastoral João Paulo II

Almoço de dom Jaime e empresários ocorreu nesta sexta-feira (10). Marcelo Rech / Arquivo Pessoal

Em um almoço recheado de histórias pitorescas sobre o conclave, o arcebispo metropolitano de Porto Alegre, cardeal dom Jaime Spengler, reuniu na sexta-feira líderes empresariais gaúchos para conclamar seu apoio à reforma de um prédio da igreja católica na Avenida Sertório, na zona norte da Capital, e instalar ali a Central de Pastoral João Paulo II, para onde também seriam levados os arquivos de nascimentos, casamentos e óbitos que, desde 1747, estão na Cúria Metropolitana, no Centro Histórico.

Uma das histórias narradas por dom Jaime: provavelmente para ligar um aparelho de barbear, um dos cardeais precisava de uma tomada na Casa de Santa Marta, onde o cardinalato se reunia em absoluta reclusão. A certa altura, encontrou uma espécie de régua numa tomada por detrás de um móvel e a desligou. Minutos depois, surgiu a segurança do Vaticano. O cardeal havia desligado o sistema de neutralização de celulares.

No almoço, dom Jaime brincou com Alfredo Englert, provedor da Santa Casa, que já assumiu a responsabilidade pelo dispensário da central de pastoral, e depositou por momentos em sua cabeça o solidéu de cardeal, chamando-o de dom Alfredo. O bem-humorado dom Jaime, que estava paramentado com a batina preta e faixa vermelha, ainda arrancou gargalhadas ao comentar:

— Está tão apertada que faz parecer um salame.

Dom Jaime brincou com Alfredo Englert, provedor da Santa Casa. Marcelo Rech / Arquivo Pessoal