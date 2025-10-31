Rodrigo Lopes

Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

"Em 2024, atingimos quase R$ 6 bilhões em negócios nos três Estados do Sul", diz Ranolfo Vieira Júnior, que deixa a presidência do BRDE nesta sexta-feira

Ex-governador passará o cargo a representante do Paraná, após 16 meses de gestão

