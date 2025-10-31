"Em 2024, atingimos quase R$ 6 bilhões em negócios nos três Estados do Sul", diz Ranolfo Vieira Júnior, que deixa a presidência do BRDE nesta sexta-feira

Ranolfo Vieira Júnior, presidente do BRDE Carolina Greiwe / Divulgação

Ao fazer um balanço da gestão à frente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Ranolfo Vieira Júnior destaca os quase R$ 6 bilhões fechados em negócios nos três Estados do Sul em 2024. Ao todo, foram 14,5 mil contratos de um banco que, segundo o presidente, implementa, cada vez mais, ações sustentáveis.

— De todos os negócios que nós fizemos ao longo de 2024, 82% deles estavam ligados ao menos a um dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) — explicou Ranolfo em entrevista à coluna.

Neste mês, o BRDE passou a integrar a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que representa o setor bancário do país.

O ex-governador, que está à frente do BRDE há 16 meses, deixa a presidência nesta sexta-feira (31), quando o cargo rotativo entre os três Estados passa a ser de responsabilidade do representante do Paraná. O novo titular será o economista Renê de Oliveira Garcia Júnior. Sobre o futuro, Ranolfo evita comentar planos políticos, mas admite ter recebido convites para concorrer nas eleições no ano que vem. Ao deixar a presidência, ele reassume a Diretoria de Operações do banco.

A seguir, os principais trechos da entrevista.

Que balanço o senhor faz da sua gestão?

O banco tem a maturidade de quem vai completar, em 2026, 65 anos. Isso é fundamental: a maturidade institucional. É também um banco enxuto: temos 500 colaboradores atuando nos três Estados do Sul. Temos escritório em Campo Grande, no Rio de Janeiro, pela proximidade com o BNDES, e em Brasília, onde abrimos este ano. É um banco que, ao longo da sua história, vem trazendo resultados positivos do ponto de vista econômico e financeiro. Para qualquer atividade pública, isso é fundamental: o BRDE é um banco que irriga e fomenta o desenvolvimento econômico do sul do país. No ano passado, atingimos, pela primeira vez, quase R$ 6 bilhões em negócios nos três Estados do Sul. Foram 14,5 mil contratos. Além disso, este é um banco verde, um banco da sustentabilidade. De todos os negócios que fizemos em 2024, 82% estavam ligados ao menos a um dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). É um banco que tem crescido em números ano a ano, e não foi diferente da nossa gestão. Cinco anos atrás, nosso patrimônio líquido estava em R$ 3,4 bilhões, estamos fechando em R$ 5,4 bilhões. Os números falam por si só.

Como foi liderar o banco logo após a maior enchente da história do RS?

O momento mais difícil foi conviver com aquele momento e enxergar a área produtiva do Estado sendo severamente atingida. Nossa primeira preocupação foi de renegociar contratos. Imagina um cliente que foi severamente atingido pela catástrofe do seu negócio, e, no dia seguinte, bate a sua porta um boleto do BRDE cobrando uma conta. Buscamos uma forma de prorrogar esses vencimentos. Também criamos um programa denominado Em frente RS, que alavancou em torno de R$ 300 milhões, com juros fixos de 10% ao ano, com cinco anos para pagamento, primeiro ano de absoluta carência. Demos prioridade a alguns segmentos que até não são aqueles os que utilizam com frequência o BRDE ao longo dos tempos: as concessionárias do Mercado Público de Porto Alegre, da Ceasa, comerciantes do Quarto Distrito de Porto Alegre, bares e restaurantes, concessionárias da Estação Rodoviária. Foi uma forma de auxiliar o pequeno e o médio comerciante.

Como está a situação mais de um ano depois?

Passado esse um ano da tragédia, os clientes voltaram a pagar novamente. Ou seja, é um sinal de que a economia do Rio Grande do Sul está se recuperando, apesar de toda dificuldade. Embora a gente tenha passado por isso, embora estejamos em um momento atípico do ponto de vista econômico brasileiro, com taxa Selic de 15% ao ano, a nossa taxa de inadimplência é de 0,8%. Baixíssima. É um sinal de que as nossas equipes são muito técnicas na avaliação de crédito.

O fato de os três Estados do Sul terem governadores alinhados ideologicamente facilita?

Facilita para o gestor do banco. Não há aquela influência política direta. Não vai ter uma política específica para o Estado A, B ou C. Embora seus governadores apontem áreas para as quais o banco deve dar maior atenção, não há ingerência política direta. A governança é importante. Não tem como um Estado se sobrepor ao outro.

Como será a sucessão na presidência?

Está findando a gestão do Rio Grande do Sul. Eu sucedi o representante de Santa Catarina e estou passando o bastão para o Paraná. Se o banco tiver R$ 100 para emprestar, tenho de emprestar R$ 33,33 para cada Estado. Essa governança é fundamental para o sucesso e equilíbrio do banco. São fatores que eu sempre destaco com muita veemência: a qualidade dos nossos servidores. Trabalha-se com absoluta tranquilidade.

Como foi para o senhor mudar da área, da segurança pública, para a gestão de um banco?

Foi desafiador, embora eu tenha de reconhecer uma questão fundamental: no momento em que tu chegas ao governo do Estado, ele te abre um leque que faz com que tu estejas, teoricamente, apto a comandar qualquer coisa. O gestor, o prefeito, o governador, são grandes generalistas. Eles têm de saber um pouco de cada coisa. Mas eles temos a equipe técnica, que auxilia na segurança, na educação, na Fazenda. Esse raciocínio serve para dirigir um banco e qualquer outra grande empresa. Você tem de estar bem assessorado, ter o equilíbrio e a experiência necessária, que vai tranquilo.

O RS tem sofrido eventos extremos: chove demais ou há estiagem. Por onde passa o desenvolvimento econômico sustentável do Estado?

Medidas de irrigação são questões estruturantes. Isso tem reflexo direto na economia e, por conseguinte, no bem-estar das pessoas. É preciso crédito, apoio governamental, alteração de legislação, políticas públicas com atenção voltada a eventos climáticos adversos.

Quem são hoje as principais fontes de recursos internacionais do banco?

Em 2015, 2016 e 2017, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) era responsável por 99% dos recursos do BRDE. No ano passado, fechou com 54%.

Diversificaram as fontes?

O futuro tomador do crédito nos apresenta um projeto, e nossa equipe técnica o estuda e verifica qual caixinha, dentro do nosso portfólio de fontes de financiamento, melhor se adequa ao cliente do ponto de vista econômico. Qual sai mais barato para aquele cliente. Essa é a função do banco. Hoje nós temos seis, sete bancos multilaterais. A agência francesa de desenvolvimento, é um exemplo. Temos parcerias com o BEI (Banco Europeu de Investimento), com a CAF (banco de desenvolvimento da América Latina e do Caribe), com o Banco Mundial, com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), com o NDB (Banco dos Brics), e com o AIB (banco chinês).

O que o senhor espera da entrada do BRDE na Febraban?

É importante, pela representatividade, estar sentado na mesma mesa dos maiores bancos do Brasil. Desde a semana passada, estamos lá. A Febraban tem 27 comitês técnicos de estudo: reforma tributária, segurança cibernética, inteligência artificial. Estamos lá discutindo isso agora. Ou seja, é importante estar entre os grandes e com um pensamento voltado a essas questões que são importantes para todos.

Vocês estão trabalhando também na estruturação de parcerias entre entes públicos e concessionárias. Como está sendo?

Essa é uma nova vertente. Nenhum Estado, e muito menos os municípios, tem capacidade técnica de fazer essa modelagem. Então o BRDE os auxilia. Por exemplo: fizemos a PPP de iluminação pública, em Santa Maria e em Sapiranga. Assinamos, há duas semanas, com a prefeitura de Santa Maria para fazer a modelagem da PPP infraestrutura escolar. Dá uma garantia para o gestor.

