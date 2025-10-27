Cufa-RS faz imersão em inovação e inteligência artificial na China

Júnior Torres, presidente da Cufa-RS, na China. Júnior Torres / Divulgação

O presidente da Central Única das Favelas do Rio Grande do Sul (Cufa-RS), Júnior Torres, está na China participando de uma imersão internacional sobre inovação, tecnologia e desenvolvimento urbano, ao lado de CEOs, executivos e líderes de diversos setores do mundo.

A agenda, que passa por Pequim e Xangai, tem como destaques o NIO Center, vitrine da revolução da mobilidade elétrica e dos carros inteligentes; a Silicon Intelligence, uma das principais fabricantes de “pessoas digitais” e soluções em inteligência artificial; e o Yaowang X27, shopping referência mundial em live commerce, modelo que integra redes sociais e varejo digital em tempo real.

A programação também inclui encontros estratégicos em grandes centros de inovação chineses, como o Alibaba Headquarters, símbolo do avanço do comércio eletrônico e da transformação digital; o Pinduoduo, que revolucionou o varejo chinês com o modelo de compras sociais; e o TusStar e TusPark, complexos que abrigam startups e empresas de base tecnológica conectadas a universidades e hubs de pesquisa.



O presidente da Cufa-RS participa de sessões com startups de inteligência artificial, incluindo experiências na Kuaishou (plataforma líder de conteúdo digital), SenseTime (referência global em visão computacional) e UBTech, empresa que desenvolve robôs humanóides e tecnologias de automação avançada.



Segundo Júnior Torres, cada visita tem sido uma oportunidade de aprendizado e troca de visões sobre o futuro da inovação — especialmente em como tecnologia e impacto social podem caminhar juntos.