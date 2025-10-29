Corpos perfilados entram para o panteão da infâmia da segurança pública no Brasil

As imagens icônicas dos corpos perfilados na Penha remetem a outros morticínios na área da segurança pública brasileira. Em 1992, a invasão do Pavilhão 9 da Casa de Detenção de São Paulo (Carandiru) para conter rebelião deixou 111 mortos. Imagens marcantes: Corpos perfilados no chão do pavilhão e fotos aéreas do presídio com sangue e lençóis brancos entraram para a história da infâmia brasileira.

Um ano depois, um grupo de extermínio formado por policias militares protagonizaram a chacina de Vigário Geral, no Rio de Janeiro. Vinte e uma pessoas morreram. Foi um ato de retaliação após morte de quatro PMs. Caixões perfilados em ginásio e fotos aéreas do enterro coletivo viraram símbolos do luto comunitário. Foi o ápice do terror policial nos anos 1990.