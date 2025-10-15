Concessão do Dmae: foco dos vereadores deve ser em como entregar um serviço melhor à população

Prefeitura prevê concessão parcial do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). Félix Zucco / Agencia RBS

Falar sobre saneamento básico é, sobretudo, colocar saúde e ambiente no centro do debate. É impossível imaginar uma cidade sustentável e justa sem acesso universal à água potável e à coleta e tratamento de esgoto.

A proposta prevê que os serviços de distribuição de água e esgotamento sanitário sejam transferidos à iniciativa privada, enquanto permanecem sob controle público captação, tratamento, drenagem urbana e os sistemas de defesa contra cheias.

Com a estrutura atual, a Capital dificilmente conseguirá atingir as metas do Marco Legal do Saneamento Básico, que determina que até 2033 pelo menos 90% da população brasileira tenha acesso a esgotamento sanitário. Estamos longe disso. As estatísticas oficiais indicam 52%. E 2033 é logo ali.

No entanto, conceder um serviço não é garantia de que ele vá melhorar. A qualidade do serviço de distribuição de energia elétrica desde a privatização, com falhas no fornecimento, aumento de tarifas, problemas de comunicação deixa dúvidas sobre a eficiência da concessão.

Privatizar não pode ser um fim em si mesmo. A população precisa ver resultado concreto: melhoria do serviço, universalização do acesso e tarifas justas. E, para isso, o poder público precisa garantir regras claras, mecanismos de fiscalização rigorosos e transparência em todas as etapas do processo.