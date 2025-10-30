Como e por que Trump está demolindo "o coração" da Casa Branca; veja o gráfico

Espaço dará lugar a um salão de baile. ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A demolição da chamada Ala Leste da Casa Branca segue muito rápida. Idealizada pelo presidente Donald Trump, a obra prevê uma nova ala de eventos de cerca de 8 mil metros quadrados.

A ideia é criar ali um salão de baile (ballroom) de alta capacidade, projetado para acomodar até cerca de mil pessoas, muito maior do que o tradicional espaço, que também era utilizado para grandes eventos.

O custo estimado está entre US$ 200 milhões e US$ 300 milhões. O projeto está sendo financiado por doações privadas e pelo próprio Trump.

Visão lateral da Casa Branca, com a parte destruída. ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O argumento oficial do presidente é que a Casa Branca não tem uma sala suficientemente espaçosa para receber eventos de grande porte, como jantares de Estado e recepções. Por isso, eventos maiores acabm sendo feitos em tendas no gramado.

Leia Mais Como será o salão de baile de R$ 1 bilhão que Trump quer construir na Casa Branca

O projeto é, em parte, uma forma de deixar uma marca pessoal e institucional. O leitor da coluna sabe que este autor aprecia interpretações que levam em conta a simbologia. Sendo assim, o ato de Trump, sem dúvidas, está também ligado a uma visão de grandeza, opulência, reforçando sua imagem presidencial.

A East Wing — em oposição à West Wing (a Ala Oeste, mais famosa, por abrigar o Salão Oval) — é conhecida como o "coração" da Casa Branca. Em oposição à West Wing, que seria o "o cérebro", por abrigar o gabinete presidentcial.