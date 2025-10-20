Com vitória de Rodrigo Paz na Bolívia, direita amplia presença na América do Sul

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Com a vitória do senador Rodrigo Paz na Bolívia neste domingo (19), aumentará o número de presidentes de direita na América do Sul. No entanto, a quantidade de países liderados pela esquerda ainda continua maior.
A mudança no cenário boliviano já estava prevista desde o primeiro turno, pois os dois candidatos que disputaram a segunda votação eram representantes de partidos de direita.
A eleição marca uma guinada política no país após quase 20 anos de governos de esquerda. Rodrigo Paz substituirá Luis Arce, o atual presidente de esquerda e ex-aliado de Evo Morales.
Outra mudança política recente ocorreu no Peru, onde o Congresso destituiu Dina Boluarte, e o poder foi assumido pelo presidente do Congresso, José Jeri, de centro-direita.
Também em julho, houve uma mudança no Suriname — país que faz fronteira com os Estados do Amazonas e do Amapá —, que elegeu sua primeira mulher presidente: Jennifer Geerlings-Simons, de centro-esquerda.
Com isso, o número de países sul-americanos liderados por presidentes de direita sobe para cinco, enquanto os de esquerda passam a ser sete.
O tabuleiro político sul-americano atualmente é o seguinte:
- Governos de direita: Argentina, liderada por Javier Milei; Paraguai, por Santiago Peña; Peru, por José Jeri; Bolívia, por Rodrigo Paz; e Equador, por Daniel Noboa.
- Governos de esquerda: Brasil, com Luiz Inácio Lula da Silva; Uruguai, com Yamandú Orsi; Chile, com Gabriel Boric; Colômbia, com Gustavo Petro; Guiana, com Irfaan Ali; Suriname, com Jennifer Geerlings-Simons; e Venezuela, com Nicolás Maduro.