Com vitória de Rodrigo Paz na Bolívia, direita amplia presença na América do Sul

Senador Rodrigo Paz foi eleito presidente neste domingo (19). MARTIN BERNETTI / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Com a vitória do senador Rodrigo Paz na Bolívia neste domingo (19), aumentará o número de presidentes de direita na América do Sul. No entanto, a quantidade de países liderados pela esquerda ainda continua maior.

A mudança no cenário boliviano já estava prevista desde o primeiro turno, pois os dois candidatos que disputaram a segunda votação eram representantes de partidos de direita.

A eleição marca uma guinada política no país após quase 20 anos de governos de esquerda. Rodrigo Paz substituirá Luis Arce, o atual presidente de esquerda e ex-aliado de Evo Morales.

Outra mudança política recente ocorreu no Peru, onde o Congresso destituiu Dina Boluarte, e o poder foi assumido pelo presidente do Congresso, José Jeri, de centro-direita.

Também em julho, houve uma mudança no Suriname — país que faz fronteira com os Estados do Amazonas e do Amapá —, que elegeu sua primeira mulher presidente: Jennifer Geerlings-Simons, de centro-esquerda.

Com isso, o número de países sul-americanos liderados por presidentes de direita sobe para cinco, enquanto os de esquerda passam a ser sete.

O tabuleiro político sul-americano atualmente é o seguinte: