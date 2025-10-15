Cinco iniciativas sustentáveis do RS estarão presentes na COP30

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Cinco iniciativas do Rio Grande do Sul que promovem projetos e experiências sustentáveis estarão presentes na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). Os projetos foram selecionados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) para compor o catálogo da Sustainable Business COP (SB COP).
A lista foi oficialmente divulgada nesta quinta-feira (15), em Brasília, durante o evento Pré-COP promovido pela CNI. A Invest RS, do governo do Estado, trabalhou na inscrição das cinco inciativas. Três deles contam com ligação direta com o governo do Estado: Desenvolve Município, projeto da própria Invest RS em parceria com Famurs e Unisinos, que atua na capacitação das cidades para atrair investimentos; Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Hidrogênio Verde; e Biogás. Os dois últimos são coordenados pela Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura e Casa Civil.
Além dessas três, dois projetos da iniciativa privada também foram selecionados: o da Cemvita, para produção de combustível SAF (Sustainable Aviation Fuel), e o da Biio, de geração de biogás e biofertilizantes a partir de resíduos agroindustriais, ambos em Passo Fundo. Elas próprias fizeram a inscrição, mas contam com apoio da Invest RS.