Cinco iniciativas sustentáveis do RS estarão presentes na COP30

Lista foi oficialmente divulgada nesta quinta-feira (15), em Brasília, durante evento promovido pela CNI. Gilberto Sousa / CNI

Cinco iniciativas do Rio Grande do Sul que promovem projetos e experiências sustentáveis estarão presentes na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). Os projetos foram selecionados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) para compor o catálogo da Sustainable Business COP (SB COP).

A lista foi oficialmente divulgada nesta quinta-feira (15), em Brasília, durante o evento Pré-COP promovido pela CNI. A Invest RS, do governo do Estado, trabalhou na inscrição das cinco inciativas. Três deles contam com ligação direta com o governo do Estado: Desenvolve Município, projeto da própria Invest RS em parceria com Famurs e Unisinos, que atua na capacitação das cidades para atrair investimentos; Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Hidrogênio Verde; e Biogás. Os dois últimos são coordenados pela Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura e Casa Civil.