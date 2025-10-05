CEEE Equatorial testa uso de drones e robôs com IA para melhorar serviço de energia elétrica em Porto Alegre

Tecnologias utilizadas pela CEEE Equatorial CEEE / Divulgação

O Grupo Equatorial está testando drones com câmeras termográficas e robôs equipados com Inteligência Artificial (IA) para inspeção de subestações da CEEE Equatorial em Porto Alegre. A iniciativa tem como objetivo tornar a manutenção do sistema elétrico mais precisa, ágil e segura.

Os testes foram realizados nas subestações Porto Alegre 14, no bairro Restinga, e na Linha de Transmissão Guaíba, utilizando dois drones autônomos e um robô quadrúpede, todos equipados com câmeras termográficas.

Durante as operações, os equipamentos capturaram imagens detalhadas da infraestrutura, identificando possíveis falhas e pontos de aquecimento que podem indicar riscos de futuras interrupções.

De acordo com a empresa, a operação autônoma dos drones permite realizar inspeções em menor tempo e com maior cobertura das estruturas. As imagens são transmitidas para uma plataforma digital, onde técnicos analisam com precisão o estado dos ativos, como sinais de corrosão ou superaquecimento.

O projeto ainda está em fase de testes, e a equipe de manutenção da Equatorial avalia os resultados para decidir sobre a implementação da tecnologia em larga escala. Caso aprovada, a próxima etapa incluirá o treinamento das equipes operacionais para utilizar a plataforma de inspeção baseada em IA.

A iniciativa integra o Projeto Sinapse, desenvolvido em parceria com o EQT LAB — hub de inovação do grupo — e com a startup PixForce, especializada em soluções de visão computacional e IA. Segundo Hércules Oliveira, coordenador de Pesquisa e Inovação do EQT LAB, o principal objetivo do projeto é avaliar o potencial dessas tecnologias para aprimorar a manutenção preditiva nas subestações.