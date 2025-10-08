Câmeras, vigilância 24 horas e IA: como vai funcionar a rede de segurança comunitária em bairro de Porto Alegre

Inicialmente, os equipamentos serão instalados nas áreas de recuo interno dos condomínios. Kravi / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O bairro Petrópolis, em Porto Alegre, deve ganhar um novo sistema de segurança nos próximos meses. A iniciativa, batizada de Bairro Seguro, é da Kravi Portaria Remota e pretende criar uma rede de vigilância em uma microrregião com alta concentração de condomínios já atendidos pela empresa.

A ideia é instalar 20 postes de segurança equipados com giroflex, cada um com três câmeras de vigilância —, totalizando 60 equipamentos de imagem estrategicamente distribuídos próximos aos condomínios atendidos pela Kravi. Os postes contarão ainda com interfone e botão de emergência conectado diretamente ao telefone 190 da Brigada Militar. Inicialmente, os equipamentos serão instalados nas áreas de recuo interno dos condomínios.

Conforme o diretor comercial da Kravi, Álvaro Dias, as câmeras contarão com inteligência artificial para funções como detecção de aglomerações, reconhecimento de pessoas armadas e identificação facial de indivíduos com passagem pela polícia. Além da vigilância eletrônica, o projeto incluirá uma viatura fixa 24 horas no bairro, com profissionais treinados pela empresa.

Imagem do equipamento que será instalado pela Kravi. Kravi / Divulgação

— Toda vez que o morador acionar o interfone, nossa central de monitoramento receberá a ocorrência, abrirá as câmeras e analisará a situação. Se for necessário, solicitamos que a viatura se aproxime do local — detalhou Dias.

Leia Mais CEEE Equatorial testa uso de drones e robôs com IA para melhorar serviço de energia elétrica em Porto Alegre

A iniciativa também estará disponível para condomínios que não sejam clientes da Kravi. Moradores desses prédios que aderirem ao serviço acesso a um aplicativo para registro de ocorrências, situações suspeitas e acionamento de um "botão de pânico".

Serão 20 postes instalados no bairro. Kravi / Divulgação

O lançamento oficial do projeto está marcado para a primeira semana de novembro.