Briga entre brasileiros na Ucrânia termina com facadas e morte

Briga foi flagrada por câmeras de segurança de posto de combustível. UNN / Reprodução

Um cidadão brasileiro foi preso na Ucrânia, após matar a facadas um compatriota, durante uma briga em um posto de combustível de Ternopil, no oeste do país.

A informação foi divulgada pelo site ucraniano de notícias UNN. O incidente ocorreu na madrugada de domingo.

Conforme o site, os dois homens começaram a discutir, e a situação rapidamente saiu do controle. Um vídeo gravado por câmeras de segurança do estabelecimento mostra um dos rapazes desferindo golpes de faca contra o outro brasileiro.

O autor do crime foi preso em flagrante pelas autoridades ucranianas. Segundo a imprensa local, ele seria ex-militar do Exército Brasileiro e estaria atuando como voluntário nas forças armadas da Ucrânia.

Leia Mais Quem é o brasileiro que lutou pela Rússia e está prisioneiro de guerra na Ucrânia

Os nomes dos envolvidos e o motivo do crime não foram divulgados. Eles provavelmente estavam de folga quando o crime ocorreu. Ternopil fica entre Kiev e Lviv, ou seja, longe do front, localizado nas áreas do leste do país.