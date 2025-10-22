BRDE anuncia parceria com J.P. Morgan para novo modelo de relatório de impacto socioambiental

Iniciativa permitirá que o BRDE explique melhor como seus projetos ajudam a alcançar metas globais. BRDE / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) vai adotar uma nova forma de prestar contas sobre seus impactos sociais e ambientais. Em parceria com o J.P. Morgan, o banco criará um relatório de sustentabilidade — chamado SDID — seguindo regras internacionais de transparência. A ideia é padronizar a maneira de mostrar como suas ações afetam a sociedade e o meio ambiente.

A iniciativa permitirá que o BRDE explique melhor como seus projetos ajudam a alcançar metas globais, como a geração de emprego e crescimento econômico, o apoio à transição para energias limpas e a redução de desigualdades na região Sul.

A instituição prevê como benefícios uma maior transparência, com a apresentação de dados claros sobre suas realizações; o aumento da credibilidade, tornando o BRDE mais atrativo para investidores internacionais que buscam projetos sustentáveis; e a facilitação de melhores decisões, ao fornecer informações confiáveis para que o mercado financeiro possa investir de forma mais consciente.