Brasileiros que estavam em flotilha são deportados de Israel para Jordânia

Grupo foi detido pelo exército de Israel. Global Sumud Flotilla / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Os 13 brasileiros que estavam na Flotilha Global Sumud, detidos por Israel ao tentarem acessar a Faixa de Gaza, foram libertados nesta terça-feira (7) e seguiram para a Jordânia, quando devem retornar ao Brasil. Entre eles havia duas gaúcha: a presidente do PSOL-RS, Gabrielle Tolotti, e Lisiane Proença.

De acordo com uma nota divulgada na manhã de terça-feira pelo Itamaraty, após negociações conduzidas pelo governo brasileiro — por meio da Embaixada em Tel Aviv —, os brasileiros foram levados até a fronteira com a Jordânia e então liberados (veja a nota completa no final desta reportagem).

Segundo a organização da flotilha, o grupo foi detido em águas internacionais. Os participantes ficaram por cerca de cinco dias na prisão de Ktzi’ot, no deserto de Neguev.

A Flotilha Global Sumud era composta por mais de 40 embarcações e 420 ativistas de diversas nacionalidades. Ainda na segunda-feira (6), o Ministério das Relações Exteriores de Israel deportou 171 ativistas, incluindo Greta Thunberg, que também faziam parte do grupo.

Leia a nota do Itamaraty

Após negociações conduzidas pelo governo brasileiro, por meio da Embaixada do Brasil em Tel Aviv, os 13 brasileiros que integravam a flotilha Global Sumud, entre eles a Deputada Federal Luizianne Lins (PT-CE), foram conduzidos até a fronteira com a Jordânia e libertados. Diplomatas das Embaixadas em Tel Aviv e em Amã receberam os ativistas que estão, nesse momento, sendo transportados para a capital jordaniana em veículo providenciado pela Embaixada brasileira naquele país.