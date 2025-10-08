Brasileiro que tentou matar Cristina Kirchner é condenado a 10 anos de prisão

Na decisão, o brasileiro foi condenado por tentativa de homicídio agravado com arma de fogo LUIS ROBAYO / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O brasileiro Fernando Sabag Montiel foi condenado, nesta quarta-feira (8), a dez anos de prisão pela tentativa de assassinato da então vice-presidente da Argentina Cristina Kirchner em setembro de 2022. Já Brenda Uliarte, então ex-namorada de Montiel, foi condenada a oito anos de prisão por sua participação no atentado.

"Fernando Sabag Montiel é condenado a 10 anos de prisão, incluindo custas e honorários advocatícios, por ser considerado criminalmente responsável pelo crime de homicídio qualificado tentado com uso de arma de fogo e em conjunto com o crime de porte de arma de guerra sem a devida autorização legal", afirma a decisão.

Tentativa de assassinato ocorreu em 1º setembro de 2022. Montagem sobre fotos / AFP

Na ocasião, em 1º de setembro de 2022, Montiel se misturou aos apoiadores que saudavam a então vice-presidente em frente à sua casa, apontou a arma contra a cabeça de Cristina e tentou atirar duas vezes. No entanto, a arma não disparou.

— Uma sentença necessária para a reparação do delito e a segurança pública — afirmou Gregório Dalbon, advogado de defesa de Cristina Kirchner.

Um terceiro envolvido, Nicolás Carrizo, foi absolvido pela Corte.

Na decisão, Montiel foi condenado por tentativa de homicídio agravado com arma de fogo. Essa pena, somada a outras anteriores, eleva a condenação total para 14 anos.