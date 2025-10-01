Boné "Trump 2028" reacende rumores da tentativa de terceiro mandato do republicano

Bonés expostos na mesa oficial da presidência norte-americana — a Resolute Desk. @realDonaldTrump / Truth Social Reprodução

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizou na terça-feira (30) uma reunião com líderes do Partido Democrata na Casa Branca para tentar encontrar mecanismos para evitar a entrada em vigor do shutdown. Contudo, um fato chamou a atenção nas fotos divulgadas pelo republicano: na mesa oficial — a Resolute Desk - havia bonés com a inscrição "Trump 2028".

Reunião de Trump com líderes do Partido Democrata. @realDonaldTrump / Truth Social Reprodução

A data faz referência ao ano das próximas eleições presidenciais do país. No entanto, pela 22ª Emenda da Constituição norte-americana, é expressamente proibido que um presidente exerça mais de dois mandatos. Trump atualmente está no segundo mandato (eleito em 2016 e 2020).

