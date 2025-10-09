Bilhete e sussurro: momento em que Trump soube do cessar-fogo entre Israel e Hamas lembra Bush no 11 de Setembro

Rubio sussurando a Trump sobre cessar-fogo em Gaza, em 9 de outubro de 2025. Jim WATSON / AFP

As cenas que antecederam o anúncio de Donald Trump de que Israel e o grupo terrorista Hamas haviam chegado a um entendimento sobre o cessar-fogo em Gaza lembrou uma das imagens icónicas dos anos 2000: o momento em que George W. Bush foi avisado pelo chefe de Gabinete, Andrew Card, de que o segundo avião comercial havia sido arremessado contra o World Trade Center, em Nova York.

Na manhã de 11 de setembro de 2001, o então presidente visitava uma escola de Sarasota, na Flórida, e estava lendo um livro para as crianças. Àquela altura, ele sabia que um avião havia se chocado contra o prédio, no entanto se pensava que seria uma aeronave pequena.

— Um segundo avião atingiu a segunda torre. A América está sob ataque — sussurrou Card.

O rosto de Bush, entre a surpresa e o estupor, foi eternizado pelas câmeras.

Nesta quinta-feira (8), Trump estava em uma mesa redonda com influenciadores conservadores na Casa Branca, quando recebeu um bilhete de seu secretário de Estado, Marco Rubio. O funcionário cochichou em seu ouvido que tinha novidades para Trump, mas que teria de esperar até que a imprensa saísse. Em seguida, ele entregou ao presidente um bilhete. Fotógrafos flagraram a mensagem no papel com timbre da Casa Branca: “Você precisa aprovar uma postagem no Truth Social logo, para poder anunciar o acordo primeiro.”

Trump lê o recado de Rubio. Jim WATSON / AFP

Trump mencionou o bilhete, mas não divulgou seu conteúdo. Disse apenas:

- Acabei de receber um bilhete do secretário de Estado dizendo que estamos muito próximos de um acordo no Oriente Médio e que vão precisar de mim em breve. Então, responderemos a mais algumas perguntas.

A mensagem por escrito de Rubio a Trump. Jim WATSON / AFP