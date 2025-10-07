Assembleia Legislativa aprova projeto que reconhece relevância cultural da imigração italiana

Em 2025, comemora-se os 150 anos da imigração italiana no RS. Ilja / stock.adobe.com

A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado aprovou nesta terça-feira (7), por unanimidade, o projeto de lei que reconhece a relevância cultural do 150 anos da imigração italiana.

De autoria do deputado Guilherme Pasin (PP), a proposta segue para sanção do governador Eduardo Leite.

A proposição visa celebrar os 150 anos da chegada dos imigrantes italianos ao Rio Grande do Sul, no final do século 19. O processo migratório histórico teve papel fundamental na formação cultural, social e econômica do Estado.

— Esse projeto é mais uma homenagem que fazemos à memória dos nossos antepassados italianos, que lá atrás enfrentaram as incertezas, venceram desafios e deram sua contribuição decisiva para o desenvolvimento do Rio Grande pujante que temos hoje — destaca Pasin.