"Arco de Trump": presidente dos Estados Unidos quer construir obra triunfal em Washington

Trump apresentou a maquete durante jantar com investidores. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou na quarta-feira (15) uma maquete do seu mais novo projeto arquitetônico para Washington. Trata-se de uma obra triunfal que está sendo chamado informalmente de "Arco de Trump", por lembrar o Arco do Triunfo de Paris.

A previsão é de que o arco seja concluído a tempo da celebração do 250º aniversário do país, comemorado no ano que vem. Apesar de Trump não ter informado quanto custará o arco ou como ele será financiado, o projeto foi apresentado durante um jantar na Casa Branca para agradecer a bilionários e grandes empresas pelas doações a outros projetos arquitetônicos do republicano.

Estrutura relembra o Arco do Triunfo, em Paris. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Entre as obras que Trump já colocou em prática com a ideia de "repaginar" Washington, estão um novo salão de baile de R$ 1 bilhão na Casa Branca, a pavimentação do gramado do Rose Garden e a reforma do Salão Oval.