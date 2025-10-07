Aprovado projeto que cria o Dia pela Memória das Vítimas da Enchente de 2024

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A Assembleia Legislativa do RS aprovou nesta terça-feira (7) um projeto de lei que institui 29 de abril como o Dia pela Memória das Vítimas da Enchente de 2024. A iniciativa é do deputado Leonel Radde (PT).
A data homenageia as vítimas fatais das inundações que devastaram o Estado em 2024, considerado o maior desastre climático da história do Rio Grande do Sul, superando a grande enchente de 1941.
Para o deputado, a lei não apenas reforça a necessidade de ações ambientais e de estruturas de mitigação, mas também presta uma homenagem às vítimas da enchente.
— Para que não esqueçamos o que passamos, pela memória das pessoas que infelizmente faleceram durante essa tragédia, e que isso sirva sempre de norte para as decisões que os políticos e que toda a sociedade venham a tomar daqui para frente.
Projeto agora segue para sanção do governador Eduardo Leite.