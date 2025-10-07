Aprovado projeto que cria o Dia pela Memória das Vítimas da Enchente de 2024

Porto Alegre invadida pela enchente de 2024. Duda Fortes / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Assembleia Legislativa do RS aprovou nesta terça-feira (7) um projeto de lei que institui 29 de abril como o Dia pela Memória das Vítimas da Enchente de 2024. A iniciativa é do deputado Leonel Radde (PT).

A data homenageia as vítimas fatais das inundações que devastaram o Estado em 2024, considerado o maior desastre climático da história do Rio Grande do Sul, superando a grande enchente de 1941.

Projeto é de autoria do deputado Leonel Radde (PT). Ascom Gabinete deputado Leonel Radde / Divulgação

Para o deputado, a lei não apenas reforça a necessidade de ações ambientais e de estruturas de mitigação, mas também presta uma homenagem às vítimas da enchente.

— Para que não esqueçamos o que passamos, pela memória das pessoas que infelizmente faleceram durante essa tragédia, e que isso sirva sempre de norte para as decisões que os políticos e que toda a sociedade venham a tomar daqui para frente.