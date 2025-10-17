Após saída antecipada de Barroso, quem são os próximos ministros perto da aposentadoria compulsória no STF

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso anunciou, recentemente, sua aposentadoria. A decisão foi antecipada, já que, caso seguisse o regimento, o magistrado só sairia em 2033.
O STF é formado por 11 ministros. De acordo com o regimento, um ministro deve se aposentar ao completar 75 anos. Não fosse pela saída antecipada de Barroso, essa rodada de mudanças na Corte só teria início em abril de 2028.
A seguir, a lista dos ministros por ordem de aposentadoria compulsória nos próximos anos:
- Luiz Fux: indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff, tem 72 anos e se aposentará em abril de 2028.
- Cármen Lúcia: indicada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem 71 anos e se aposentará em abril de 2029.
- Gilmar Mendes: indicado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, tem 69 anos e se aposentará em dezembro de 2030.
- Edson Fachin: indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff, tem 67 anos e se aposentará em fevereiro de 2033.
- Luís Roberto Barroso: indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff, tem 67 anos e solicitou aposentadoria antecipada. Sua aposentadoria compulsória seria em março de 2033.
- Dias Toffoli: indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em seu segundo mandato, tem 57 anos e se aposentará em novembro de 2042.
- Flavio Dino: indicado pelo presidente Lula no atual mandato, tem 57 anos e se aposentará em abril de 2043.
- Alexandre de Moraes: indicado pelo ex-presidente Michel Temer, tem 57 anos e se aposentará em dezembro de 2043.
- Kassio Nunes Marques: indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, tem 53 anos e se aposentará em maio de 2047.
- André Mendonça: indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, tem 52 anos e se aposentará em dezembro de 2047.
- Cristiano Zanin: indicado por Lula neste mandato, tem 49 anos e se aposentará em novembro de 2050.