Após homenagear Miriam Leitão, Universidade Lasalle prepara novo Honoris Causa com foco na área social

Jornalista Miriam Leitão e o reitor da Universidade Lasalle, Cledes Antonio Casagrande. Demilson Leopoldo / Mais Produtora

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Universidade Lasalle realizou, nesta quinta-feira (9), a outorga do título de Doutora Honoris Causa à jornalista e escritora Miriam Leitão. Este foi o segundo título honorífico concedido pela instituição de Canoas neste ano, e a reitoria planeja conceder mais um ainda em 2025.

O primeiro título de 2025 foi entregue ao jurista italiano Luigi Ferrajoli, figura de grande destaque no mundo dos estudos do Direito, conhecido por seu trabalho com o garantismo e a democracia.

O título a Miriam Leitão foi outorgado durante a semana acadêmica e científica da Universidade. O reitor, Cledes Antonio Casagrande, destacou dois motivos para a homenagem:

— Ela é uma escritora e jornalista reconhecida pelo trabalho, membro da Academia Brasileira de Letras. E o segundo é que ela é a sétima contemplada com o título pela Universidade, e nós tínhamos concedido a seis homens. Queríamos homenagear uma mulher; esse foi o critério. Os programas de pós-graduação fizeram um levantamento, apresentaram alguns nomes e indicaram o nome da Miriam, que foi acolhido exatamente por essa trajetória no jornalismo e também por sua visão ambiental, que é muito pertinente — explicou à coluna.

Ainda há expectativa de que outro título seja concedido ainda este ano. O nome ainda está em fase de definição, mas o reitor adiantou que terá um cunho social:

— Queremos agora fazer uma homenagem com um foco mais social, a uma pessoa que trabalha exatamente com toda a questão de crianças em situação de vulnerabilidade. Ainda não vamos anunciar, mas provavelmente acontecerá este ano — enfatizou.

Lista de titulados já concedidos: