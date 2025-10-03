Apesar de paralisação no governo, Consulado dos EUA em Porto Alegre continuará emitindo vistos, diz embaixada

Shutdown foi decretado após o Congresso não conseguir aprovar um projeto de lei orçamentária. Luis Lima Jr / stock.adobe.com

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Mesmo diante do shutdown que começou na última quarta-feira (1º) — o que pode vir a paralisar os serviços federais dos Estados Unidos —, a Embaixada dos EUA no Brasil confirmou à coluna que a emissão de vistos e passaportes continuará ocorrendo normalmente, enquanto as condições orçamentárias permitirem. Ou seja, estão mantidas as operações em Porto Alegre.

A possibilidade de que esses serviços fossem afetados havia gerado apreensão entre os solicitantes.

"Devido à paralisação orçamentária, os serviços de emissão de passaporte para cidadãos americanos e de vistos para os Estados Unidos continuarão sendo expedidos enquanto as condições permitirem.", diz a nota da Embaixada encaminhada à coluna.

O shutdown foi decretado após o Congresso norte-americano não conseguir aprovar um projeto de lei orçamentária para o financiamento federal. Como consequência, uma série de serviços públicos poderá ser paralisada.

A paralisação também pode afetar funcionários federais, que podem ser dispensados temporariamente ou ficar sem receber seus salários. Há ainda o risco de perdas significativas para a economia, como ocorreu no shutdown entre o fim de 2018 e o início de 2019, que resultou em um prejuízo de US$ 3 bilhões. Paralisações menores também ocorreram em 2013 e 1995.

A paralisação de 2025

Esta é a primeira paralisação desde a mais longa da história – que durou 35 dias –, há quase sete anos. O shutdown entrou em vigor depois que congressistas não conseguiram superar um impasse orçamentário durante negociações tensas.

Os republicanos apresentaram uma proposta para prorrogar o financiamento até o final de novembro, enquanto um novo plano era negociado. Já os democratas buscavam restituir centenas de bilhões de dólares em gastos com assistência médica.