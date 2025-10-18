Apenas três municípios do RS têm Plano de Ação Climática

Canoas informou dispor da estratégia climática. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Apenas três dos 497 municípios do Rio Grande do Sul dispõem de Plano de Ação Climática. São eles Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo.

Os gestores dessas prefeituras reportaram que têm o plano no Roadmap Climático, ferramenta da Secretaria Estado de Meio Ambiente e Infraestrutura lançada na COP29, em Baku (Azerbaijão). Outros três municípios também disseram dispor da estratégia, mas anexaram, ao tentar comprovar a afirmação, anexaram na plataforma documentos diferentes, como planos de contingência.

O número baixo e a confusão demonstram desconhecimento ou pouco valor dado pelas prefeituras gaúchas ao tema das mudanças climáticas.

