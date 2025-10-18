Apenas três municípios do RS têm Plano de Ação Climática

Apenas três dos 497 municípios do Rio Grande do Sul dispõem de Plano de Ação Climática. São eles Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo.
Os gestores dessas prefeituras reportaram que têm o plano no Roadmap Climático, ferramenta da Secretaria Estado de Meio Ambiente e Infraestrutura lançada na COP29, em Baku (Azerbaijão). Outros três municípios também disseram dispor da estratégia, mas anexaram, ao tentar comprovar a afirmação, anexaram na plataforma documentos diferentes, como planos de contingência.
O número baixo e a confusão demonstram desconhecimento ou pouco valor dado pelas prefeituras gaúchas ao tema das mudanças climáticas.
A coluna esclarece.
Plano de Ação Climática traça metas e estratégias de longo prazo para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, se adaptar às mudanças do clima e promover um desenvolvimento urbano sustentável. Já o Plano de Contingência estabelece ações emergenciais e operacionais para responder a desastres climáticos extremos, como enchentes, secas, deslizamentos e ondas de calor. O primeiro é um plano de transformação estrutural, enquanto o segundo, de gerenciamento de crise.