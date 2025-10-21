Ao apontar para Messias, Lula favorece o compadrio, sacrificando a diversidade no Supremo

Messias tem feito críticas frequentes ao governo de Donald Trump após a imposição de tarifas ao Brasil. José Cruz / Agência Brasil/Empresa Brasil d

Costuma-se dizer que o Congresso é o espelho da sociedade. Não apenas porque deputados e senadores são eleitos pelo voto direto, nem por ser o parlamento a expressão máxima da democracia. É porque, em sua diversidade — ideológica, geográfica e até moral —, o Legislativo emula o país como ele é, para o bem e para o mal.

A Suprema Corte, em tese, também deveria refletir a sociedade. No entanto, o que se vê é um tribunal que, por vezes, se converte em palco político. Isso abre flancos para ataques de críticos que, por vezes mal-intencionados, encontram terreno fértil para questionar a institucionalidade da Corte.

Criticar o Supremo não significa, necessariamente, negar sua legitimidade. Apesar de personalismos e vaidades, foi o tribunal que sustentou a democracia brasileira em seu maior teste de estresse recente. Mas os critérios para escolha de seus ministros há muito carecem de transparência e diversidade.

O presidente Lula, que deu exemplo simbólico ao subir a rampa do Planalto, em 2023, acompanhado de representantes do povo brasileiro, parece não aplicar a mesma coerência agora, ao estar muito perto de indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta com a saída de Luís Roberto Barroso. Assim como nas duas indicações anteriores — de seu advogado na Lava Jato, Cristiano Zanin, e de seu então ministro da Justiça, Flávio Dino —, o presidente opta pela lealdade e o compadrio.

Não se trata de questionar o notório saber jurídico de Messias, que tem currículo sólido: formado em Direito pela UFPE, doutor pela UnB, com passagem por órgãos estratégicos como o Banco Central e o BNDES, hoje comanda a Advocacia-Geral da União. O problema não é apenas técnico, mas simbólico.

A provável escolha de Lula, anunciada ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), sinaliza que a fidelidade pessoal continua sendo critério determinante para compor o Supremo. O presidente, que já teve a oportunidade de nomear 10 ministros ao longo de três mandatos, indicou apenas uma mulher — Cármen Lúcia. Por que não uma mulher negra, uma jurista com trajetória independente, alguém que representasse a pluralidade do país e reforçasse a confiança pública na Corte?

Ah, sabemos: é preciso agradar a alguns partidários e se aproximar do voto evangélico.