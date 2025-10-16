Ação da CIA na Venezuela, antes do sucesso, fará sangrar o regime de Maduro por dentro

Presidentes americano, Donald Trump, e venezuelano, Nicolás Maduro. Federico PARRA e WIN MCNAMEE / AFP

Do monitoramento ao sinal verde para operar em solo estrangeiro é um caminho que exige um processo interno na cadeia de comando do governo americano, que encontra clímax no Salão Oval. Publicada originalmente pelo The New York Times, a notícia de que Donald Trump autorizou a CIA a conduzir operações secretas na Venezuela pode ser vista por dois vieses: um da mera ação psicológica, de impor medo ao rival, forçando-o a capitular, ou de elevar a pressão a ponto de motivar um levante na caserna. Afinal, se a operação é sigilosa, qual o interesse do governo ao torná-la pública?

Também pode ser os dois. Uma operação militar tradicional teria custos muito mais elevados do ponto de vista financeiro e em vidas. Obviamente, as capacidades militares bolivarianas são infinitamente inferiores à maior potência militar do planeta, mas as consequências de colocar "boots on the ground" (botas no terreno) sempre trazem, de volta, os fantasmas do Vietnã e do Iraque — principalmente em um cenário no qual Maduro armou civis.