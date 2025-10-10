A um mês da COP30, menos da metade dos países confirmou participação no evento

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Daqui a exatamente um mês, milhares de pessoas estarão circulando pelo Parque da Cidade, em Belém do Pará, para participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP-30.
Das 198 partes — 193 países — que compõem a UNFCCC (o órgão da ONU que organiza a conferência):
- 87 países confirmaram hospedagem em Belém para o evento;
- 90 ainda estão em negociação.
Isso significa que menos da metade já confirmou oficialmente a participação. Os dados foram fornecidos nesta quinta-feira (9) pela Secretaria da COP-30 (Secop) à coluna.
É importante destacar que os países não precisam de um convite formal para participar do evento. Por serem "partes" da convenção, sua participação é automática. A confirmação serve, no entanto, para fins de logística e organização por parte da ONU e do comitê local.
A conferência ocorrerá entre 10 e 21 de novembro, e os principais temas em pauta, conforme o governo federal, incluem:
- Redução de emissões de gases de efeito estufa.
- Adaptação às mudanças climáticas.
- Financiamento climático para países em desenvolvimento.
- Tecnologias de energia renovável e soluções de baixo carbono.
- Preservação de florestas e biodiversidade.
- Justiça climática e os impactos sociais das mudanças climáticas.
Segundo comunicado da monarquia britânica divulgado nesta quinta-feira (9), o príncipe William fará parte da cúpula de líderes mundiais — um encontro de chefes de Estado e de governo que antecede a reunião climática da ONU. Ele representará o rei Charles III, um defensor de longa data da pauta ambiental, bem antes de o assunto se tornar popular, e que já participou de COPs anteriormente.