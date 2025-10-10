A um mês da COP30, menos da metade dos países confirmou participação no evento

Parque Linear da Doca, em Belém (PA). Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Daqui a exatamente um mês, milhares de pessoas estarão circulando pelo Parque da Cidade, em Belém do Pará, para participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP-30.

Das 198 partes — 193 países — que compõem a UNFCCC (o órgão da ONU que organiza a conferência):

87 países confirmaram hospedagem em Belém para o evento;

confirmaram hospedagem em Belém para o evento; 90 ainda estão em negociação.

Isso significa que menos da metade já confirmou oficialmente a participação. Os dados foram fornecidos nesta quinta-feira (9) pela Secretaria da COP-30 (Secop) à coluna.

É importante destacar que os países não precisam de um convite formal para participar do evento. Por serem "partes" da convenção, sua participação é automática. A confirmação serve, no entanto, para fins de logística e organização por parte da ONU e do comitê local.

A conferência ocorrerá entre 10 e 21 de novembro, e os principais temas em pauta, conforme o governo federal, incluem:

Redução de emissões de gases de efeito estufa. Adaptação às mudanças climáticas. Financiamento climático para países em desenvolvimento. Tecnologias de energia renovável e soluções de baixo carbono. Preservação de florestas e biodiversidade. Justiça climática e os impactos sociais das mudanças climáticas.