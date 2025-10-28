A guerra dos drones chega ao Rio e deve mudar o paradigma do enfrentamento do tráfico

Carros foram incendiados e usados em barricadas no Rio. Mauro PIMENTEL / AFP

O uso de drones pelos criminosos no enfrentamento da polícia, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (28), lembra o modus operandi de guerras como na Ucrânia e no Oriente Médio.

Leia Mais Como funcionam os drones kamikaze que estão sendo usados na guerra na Ucrânia

Os veículos aéreos não tripulados (Vants), nome técnico dos drones, têm modificado a dinâmica dos conflitos armados. Sua produção é muito mais barada do que um míssil, por exemplo. Além disso, pode ser operado a quilômetros do front, não expondo o combatente ao risco (aliás, muitos brasileiros que atuam como voluntários no conflito ucraniano são recrutados como "pilotos de drones". São comprados sem grandes restrições. Seu manuseio é relativamente fácil, podendo ser manobrado por qualquer pessoa com pouco treino técnico.

Assim, depois de se tornar a arma preferida das guerras contemporâneas, sendo utilizado em conflitos entre dois Estados - caso de Rússia e Ucrânia ou pelo Irã contra Israel -, são também, cada vez mais, utilizados por grupos paraestatais, ou seja terroristas ou criminosos.

Há diferenças, claro, no tipo de uso dos equipamentos. A Rússia costuma jogar seus drones suicidas, os Shahed (de fabricação iraniana), contra os alvos. Não são rápidos ou de alta tecnologia, mas são baratos e suficientes para o Kremlin lançar mais de 700 em uma noite, para sobrecarregar as defesas antiaéreas da Ucrânia O Irã também os utiliza assim. Você deve lembrar daquele enxame de mais de 400 drones lançados contra Israel no conflito de 12 dias, em em junho.

No caso dos traficantes, são drones comerciais, de modelos populares, leves e fáceis de pilotar. Já têm sido utilizados há anos para reconhecimento e para o lançamento de pacotes, com drogas ou celulares, em presídios. Mas, de uns tempos para cá, passaram a ser usados em confrontos: adaptados para que o "dispenser" (dispensador) seja capaz de lanar explosivos. Outros modelos, mais caros, como os FPV, usados em corridas, são customizados para aumentar o alcance, a velocidade em operações onde há necessidade de furtividade e manobralidade.