Rodrigo Lopes

Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

Ambiente
Notícia

"A empresa que menos emitir CO2 será mais competitiva", diz professor da PUCRS especialista em mercado de carbono

Filipe Albano, um dos gerentes do Instituto de Petróleo e dos Recursos Naturais, explica como o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões irá contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa

Rodrigo Lopes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS