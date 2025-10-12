Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, tem mestrado em Ciência da Comunicação pela Unisinos e especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Tem dois livros publicados. Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política nacional e internacional.

“A direita precisa se afastar da extrema direita; ela já provou que é golpista”, diz Miriam Leitão sobre as eleições de 2026

Escritora e jornalista conta com mais de cinco décadas de atuação no jornalismo político e econômico

Vitor Netto

