A despedida ao gaúcho que atuou na guerra entre Rússia e Ucrânia

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O gaúcho que atuava como voluntário na guerra entre Rússia e Ucrânia e morreu no início do mês, Tailon Ruppenthal, de 41 anos, foi velado e sepultado na sexta-feira (17) em Três Coroas, no Vale do Paranhana.
Ruppenthal havia se juntado às forças ucranianas em julho para lutar contra a Rússia. Ex-soldado do Exército, o gaúcho atuou no início dos anos 2000 na missão de paz da ONU no Haiti.
Ele atuava como operador de drones na cidade ucraniana de Dnipro, onde foi atingido por uma explosão causada por um drone russo.