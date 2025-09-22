Viúva de Charlie Kirk diz perdoar assassino do marido

Erika Kirk está assumindo a liderança do Turning Point USA, grupo político fundado por Charlie. PATRICK T. FALLON / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A viúva do ativista conservador Charlie Kirk, Erika Kirk, afirmou durante a cerimônia em homenagem a ele realizada no domingo (21) que perdoaria Tyler Robinson, o homem acusado de assassiná-lo. O influenciador foi baleado na semana passada.

— Meu marido queria salvar jovens, assim como aquele que tirou a sua própria vida (...) Aquele homem, aquele jovem, eu o perdoo. Eu o perdoo porque foi o que Cristo fez, e é o que Charlie faria — disse ela durante um discurso emocionado no State Farm Stadium, em Glendale, no Arizona, diante de mais de 100 mil pessoas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também participou da cerimônia. Em seu discurso, disse que Charlie "não odiava seus oponentes" e "queria o melhor para eles", um atributo que ele considerava difícil de entender.

— É nesse ponto que eu discordo de Charlie. Eu odeio meus oponentes e não quero o melhor para eles — declarou Trump.

Trump também culpou a "esquerda radical" pela morte de Kirk e ameaçou perseguir organizações liberais e doadores ou outros que ele considere estarem difamando ou comemorando a morte do ativista.

