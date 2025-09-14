Venezuelanos atendem a convocação de Nicolás Maduro e participam de treinamentos para aprender a atirar; veja as fotos

Participantes são da chamada Milícia Bolivariana. Pedro MATTEY / AFP

No sábado (13), centenas de venezuelanos atenderam ao chamado do presidente Nicolás Maduro para participar de um fim de semana de treinamentos. Ainda na sexta-feira (12), o líder da Venezuela convocou reservistas, milicianos e jovens que se alistaram para que comparecessem aos quartéis para receber treinamento militar e aprender "a atirar".

O objetivo da ação é preparar a população para defender o país diante do que Maduro classifica como ameaça dos Estados Unidos. A tensão entre os dois países tem se intensificado nas últimas semanas, especialmente após o envio de oito navios norte-americanos para o sul do Caribe, para o que foi definido como manobras contra o tráfico internacional de drogas.

Embora o governo de Donald Trump não tenha apresentado oficialmente uma ação direta contra a Venezuela, Maduro denuncia um "assédio" e uma ameaça disfarçada de luta contra o narcotráfico.

Recentemente, o presidente venezuelano também convocou milhares de reservistas da chamada Milícia Bolivariana. No início do mês, Maduro afirmou que o número do grupo ultrapassou 8,2 milhões de combatentes alistados.

Esse número chama a atenção, já que, de acordo com projeções do Banco Mundial e do Instituto Nacional de Estatísticas da Venezuela (INE), a população do país é estimada entre 28 e 30 milhões de habitantes. Ou seja, se confirmado o número de 8,2 milhões divulgado por Maduro, a Milícia representaria cerca de 27% da população.