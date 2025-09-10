Um dia após a nomeação de novo primeiro-ministro, França vive intensos protestos contra governo Macron

Restaurante que foi queimado no bairro Les Halles, em Paris. THOMAS SAMSON / AFP

O presidente da França, Emmanuel Macron, e o novo primeiro-ministro, Sébastian Lecornu, já enfrentaram nesta quarta-feira (10) a primeira "prova de fogo" do novo governo. Manifestantes bloquearam estradas, atearam fogo e travaram confrontos com a polícia nas ruas da França.

Os manifestantes prostestaram contra cortes no orçamento e a crise política no país, entre outras queixas. Uma das principais queixas também foi contra o novo primeiro-ministro. Os ativistas foram recebidos por forças policiais com gás lacrimogêneo e detenções. De acordo com o Ministério do Interior da França, ao menos 250 prisões foram realizadas nas primeiras horas do dia.

O grupo, chamado de “Bloquons Tout” (“Bloquear Tudo”, em português), ganhou força durante o verão em redes sociais e em chats criptografados, com o objetivo de bloquear vias principais e centros urbanos da França como forma de protesto.

O jornal francês Le Monde registrou conflitos em Paris, Rennes de Marselha, Lyon, Montpellier, Toulouse, Bordeaux e Valence. A estação de metro de Île-de-France – a maior da Europa foi fechada. Segundo o Le Figaro, a rede ferroviária nacional foi afetada, o setor aéreo teve voos cancelados e o transporte público foi parcialmente interrompido.

Novo primeiro-ministro

Macron anunciou, na terça-feira (9), Sébastien Lecornu como novo premiê francês. Ele substitui François Bayrou, que foi derrotado ao solicitar voto de confiança à Assembleia Nacional.