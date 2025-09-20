Trump quer retomar base militar no Afeganistão; Talibã rejeita a ideia

Local foi, por duas décadas, liderado pelos Estados Unidos. WAKIL KOHSAR / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump, durante sua viagem a Londres, disse que seu governo está estudando retomar o controle da Base Aérea de Bagram, no Afeganistão. O local foi a principal espaço militar dos EUA no país e foi entregue ao Exército afegão pouco antes de o Talibã assumir o poder em 2021.

O anúncio, no entanto, provocou uma reação imediata em Cabul, capital afegã. O governo talibã afirmou que não permitirá a presença militar estrangeira no território. "O Afeganistão e os Estados Unidos precisam se envolver sem que os Estados Unidos mantenham qualquer presença militar em qualquer parte do Afeganistão", postou Zakir Jalal, funcionário do Ministério das Relações Exteriores, nas redes sociais.

A intenção de Trump reacendeu memórias da guerra mais longa travada pelos norte-americanos. O conflito, iniciado por George W. Bush em 2001 após os ataques de 11 de setembro da Al Qaeda, foi encerrado em 2021 por Joe Biden com uma retirada apressada e, considerada por muitos especialistas, como desastrosa.

O episódio da devolução tem um sabor amargo para Trump, isso porque a ideia inicial da retirada das tropas foi uma promessa do republicano durante seu primeiro mandato (2017-2021). Em fevereiro de 2020, começaram as tratativas, contudo Trump não conseguiu implementar a ação a tempo em seu mandato, e Biden "herdou" o processo.

O fato marcou Trump profundamente. Em um debate em 2024, o republicano classificou a retirada protagonizada pelo democrata como "o dia mais vergonhoso da história" dos EUA.

Leia Mais Talibã proíbe que universidades do Afeganistão utilizem livros escritos por mulheres

Um ano antes, em julho de 2023, o Departamento de Estado dos EUA divulgou um relatório de Revisão Pós-Ação do Afeganistão, que revelou que as decisões dos governos Trump e Biden de retirar todas as tropas tiveram consequências prejudiciais. O documento apontou "deficiências condenatórias do governo Biden que levaram à mortal e caótica retirada dos EUA".

Espaço é atualmente cuidado pelo governo afegão. Zakeria HASHIMI / AFP

A saída foi tão apressada que armas e uniformes americanos foram abandonados no local, resultando, inclusive, em vídeos de soldados do Talibã exibindo os equipamentos.

Um relatório do Departamento de Defesa dos EUA de 2022 apontou que aproximadamente US$ 7 bilhões em equipamentos militares norte-americanos foram abandonados após a retirada. Entre os itens, estão 78 aeronaves, 9,5 mil munições ar-terra, 40 mil veículos, mais de 300 mil armas, equipamentos de comunicação e outros materiais.

No início deste mês, Trump disse que o governo Biden foi "muito estúpido".

Movimentos de Trump

A intenção de Trump de retornar à base, no entanto, não é nova. Informações divulgadas recentemente pela CNN Internacional indicam que Trump vem pressionando discretamente autoridades de segurança há meses para encontrar uma maneira de retomar ao local. Porém, o foco nem seria o local em si, mas sim a proximidade com a China. O próprio republicano disse em coletiva na quinta-feira no Reino Unido que Bagram fica perto de onde a China fabrica mísseis.

Leia Mais Estônia diz que teve espaço aéreo invadido pela Rússia; seria a terceira ação de Putin contra um país da Otan em 10 dias