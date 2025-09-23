Trump diz que países da Otan devem abater aeronaves russas que violarem seu espaço aéreo

Encontro entre o líder ucraniano Volodimir Zelensky e Trump. BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os países membros da Otan devem abater aeronaves russas que entrarem, sem permissão, no espaço aéreo de países vizinhos.

A fala ocorreu ontem, após o discurso na Assembleia Geral da ONU, quando o líder norte-americano se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky.

Questionado por jornalistas se os países deveriam abater as aeronaves, Trump deu uma resposta direta:

— Sim, eu acredito.

O republicano também foi questionado se os Estados Unidos se juntariam ao esforço para abater aeronaves russas que violassem a lei; porém, ele disse que isso dependia das circunstâncias, mas voltou a apoiar os países da Otan.