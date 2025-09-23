Trump diz que países da Otan devem abater aeronaves russas que violarem seu espaço aéreo

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os países membros da Otan devem abater aeronaves russas que entrarem, sem permissão, no espaço aéreo de países vizinhos.
A fala ocorreu ontem, após o discurso na Assembleia Geral da ONU, quando o líder norte-americano se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky.
Questionado por jornalistas se os países deveriam abater as aeronaves, Trump deu uma resposta direta:
— Sim, eu acredito.
O republicano também foi questionado se os Estados Unidos se juntariam ao esforço para abater aeronaves russas que violassem a lei; porém, ele disse que isso dependia das circunstâncias, mas voltou a apoiar os países da Otan.
Na semana passada, três caças russos entraram no espaço aéreo da Estônia e permaneceram por 12 minutos no local. Este foi o terceiro episódio em 10 dias, sendo que anteriormente ocorreram episódios similares na Polônia e na Romênia.