Três presidentes de esquerda da América do Sul defendem ação do STF e apoiam condenação de Bolsonaro

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como "terrível" e afirmou estar "muito insatisfeito" com o julgamento que resultou na condenação de Jair Bolsonaro na quinta-feira (11), ao menos três presidentes da América do Sul vieram a público parabenizar o resultado do processo no Supremo Tribunal Federal (STF).
Em suas redes sociais, o presidente do Chile, Gabriel Boric, declarou que o Brasil sofreu uma tentativa de destruição da democracia e, agora, saiu fortalecida.
"Meus respeitos à democracia brasileira, que resistiu a uma tentativa de golpe de Estado e hoje julga e condena os seus responsáveis. Tentaram destruí-la e hoje ela sai fortalecida. Democracia sempre.", escreveu no X.
Já o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, criticou o governo dos Estados Unidos diante da reação norte-americana de chamar a medida de "caça às bruxas".
“Todo golpista deve ser condenado. São as regras da democracia”.
O presidente da Bolívia, Luis Arce, seguiu a mesma linha de Petro e repudiou as ações estadunidenses e mostrou apoio a Lula.
"Repudiamos as declarações intervencionistas dos Estados Unidos contra o Brasil. Ameaçar o uso do poder econômico e militar, na suposta defesa da liberdade de expressão em favor de Bolsonaro, constitui uma ingerência colonialista e inadmissível nos assuntos internos de uma nação sóbria e viola o Direito Internacional. O Brasil é um país livre e soberano, e a América Latina é uma zona de paz. Todos nós apoiamos, meu irmão! @Lulaoficial".