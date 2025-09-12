Três presidentes de esquerda da América do Sul defendem ação do STF e apoiam condenação de Bolsonaro

Luis Arce, Gustavo Petro e Gabriel Boric Freddy Zarco / Juan Diego Cano / Marcelo Segura / ABI / Colombian Presidency / Chilean Presidency / AFP

Enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como "terrível" e afirmou estar "muito insatisfeito" com o julgamento que resultou na condenação de Jair Bolsonaro na quinta-feira (11), ao menos três presidentes da América do Sul vieram a público parabenizar o resultado do processo no Supremo Tribunal Federal (STF).

Em suas redes sociais, o presidente do Chile, Gabriel Boric, declarou que o Brasil sofreu uma tentativa de destruição da democracia e, agora, saiu fortalecida.

"Meus respeitos à democracia brasileira, que resistiu a uma tentativa de golpe de Estado e hoje julga e condena os seus responsáveis. Tentaram destruí-la e hoje ela sai fortalecida. Democracia sempre.", escreveu no X.

Já o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, criticou o governo dos Estados Unidos diante da reação norte-americana de chamar a medida de "caça às bruxas".

“Todo golpista deve ser condenado. São as regras da democracia”.

O presidente da Bolívia, Luis Arce, seguiu a mesma linha de Petro e repudiou as ações estadunidenses e mostrou apoio a Lula.