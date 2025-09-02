TRE-RS realiza biometria e revisão cadastral durante a Expointer

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) está realizando, pela primeira vez, atendimentos presenciais durante a Expointer. Localizado no Pavilhão Internacional, o posto de atendimento funciona das 10h às 18h até o encerramento da feira, no domingo (7).
Entre os serviços oferecidos estão cadastramento biométrico, emissão do primeiro título de eleitor, transferência de domicílio eleitoral, revisão cadastral, regularização de pendências, emissão de certidões, quitação de multas e outras informações de interesse do eleitor.
Documentos necessários para o atendimento:
- Carteira de identidade oficial com foto (RG, Carteira de Trabalho ou carteira profissional; CNH é aceita apenas para revisões, não para emissão do primeiro título);
- Comprovante de residência;
- Comprovante de alistamento militar, para homens nascidos em 2006.