TJRS participa de homenagem de despedida do presidente do STF

Ao centro, o desembargador gaúcho e o ministro Barroso. AMB / Divulgação

O presidente do Tribunal de Justiça do RS, desembargador Alberto Delgado Neto, participou na quinta-feira, em Brasília, da homenagem promovida pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e o Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil (CONSEPRE) ao presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luís Roberto Barroso, em função do término do seu mandato.

— O ministro Barroso, que considero um dos maiores constitucionalistas mundiais, fez uma grande administração, comandando o Judiciário brasileiro em momentos muito difíceis no nosso país, atuando com muito equilíbrio e defesa firme do Estado Democrático de Direito — afirmou o desembargador.

O ministro Barroso agradeceu a homenagem recebida e destacou a sintonia existente entre o STF, o CNJ e o Judiciário gaúcho: