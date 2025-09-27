TJRS participa de homenagem de despedida do presidente do STF

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O presidente do Tribunal de Justiça do RS, desembargador Alberto Delgado Neto, participou na quinta-feira, em Brasília, da homenagem promovida pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e o Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil (CONSEPRE) ao presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luís Roberto Barroso, em função do término do seu mandato.
— O ministro Barroso, que considero um dos maiores constitucionalistas mundiais, fez uma grande administração, comandando o Judiciário brasileiro em momentos muito difíceis no nosso país, atuando com muito equilíbrio e defesa firme do Estado Democrático de Direito — afirmou o desembargador.
O ministro Barroso agradeceu a homenagem recebida e destacou a sintonia existente entre o STF, o CNJ e o Judiciário gaúcho:
— Quero agradecer a presença do presidente Alberto aqui, pois foi um formidável parceiro todo o tempo da minha gestão, e ficamos amigos queridos. Falei em recente Congresso da Magistratura, na semana passada, que foi dele a ideia de transferir recursos de penas pecuniárias para o Rio Grande do Sul. Nós conseguimos transferir mais de 200 milhões, e este montante foi o primeiro dinheiro que chegou no Rio Grande do Sul naquele momento desolador — afirmou Barroso.