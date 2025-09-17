TJRS fará audiência pública sobre inclusão e cidadania de migrantes, refugiados e apátridas

Evento é promovido pela Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ) do TJRS. Camila Domingues / Especial

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) realizará, no dia 4 de outubro, a audiência pública “Migrantes, Refugiados e Apátridas: Desafios e Perspectivas para a Inclusão e a Cidadania”.

Organizada pela Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ) do TJRS, a iniciativa tem como objetivo proporcionar um espaço de diálogo sobre políticas públicas, direitos humanos e estratégias de inclusão social, com foco na construção de uma sociedade mais justa e acolhedora.

Entre as atrações, está prevista a palestra da coordenadora da Organização Internacional para as Migrações (OIM) — Agência da ONU para Migrantes em Porto Alegre, Patrícia Siqueira.

Leia Mais Ambulância ao estilo de filme americano será utilizada pelos alunos da Ulbra

A audiência será aberta a toda a comunidade, com participação de organizações não governamentais, movimentos sociais, entidades sindicais, instituições acadêmicas, setor privado e o público em geral.