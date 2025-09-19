Talibã proíbe que universidades do Afeganistão utilizem livros escritos por mulheres

No Afeganistão, meninas estão proibidas de estudar a partir da sétima série. SANAULLAH SEIAM / AFP

O governo do Afeganistão, controlado pelo Talibã, anunciou a proibição de 680 livros, incluindo 140 obras escritas por mulheres, no sistema de ensino universitário do país. A medida abrange textos sobre direitos humanos, direitos das mulheres e pensamento político ocidental.

Segundo o governo, as obras são consideradas preocupantes devido às "políticas anti-Sharia [lei islâmica] e anti-Talibã". Entre os livros banidos, está, por exemplo, o "Segurança no Laboratório Químico". Além dos livros escritos por mulheres, a proibição também atingiu obras de cerca de 300 autores e editores iranianos.

Além disso, as universidades do país foram informadas de que não têm mais permissão para lecionar 18 disciplinas por estarem, segundo disse um oficial do Talibã à BBC, “em conflito com os princípios da Sharia e com a política do sistema”.

Outras restrições

O decreto que proíbe a utilização de livros escritos por mulheres é o mais recente de uma série de restrições que o Talibã impôs desde que retornou ao poder, há quatro anos. As medidas à população feminina vêm impactando principalmente as meninas. Elas estão proibidas de estudar a partir da sétima série e perderam oportunidades de qualificação no fim de 2023, quando os cursos de obstetrícia foram discretamente encerrados.

O Talibã, entretanto, disse que respeita os direitos das mulheres "de acordo com sua interpretação da cultura afegã e da Lei Islâmica".