Sobe para 68 o número de países confirmados para a COP30

Evento será realizado no Parque da Cidade. Governo do Pará / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O número de países que confirmaram presença para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP30) subiu para 68. Os dados, atualizados nesta quarta-feira (3), são da organização do evento. O último balanço, divulgado pela coluna há duas semanas, indicava 47 nações confirmadas.

Conforme a Secretaria Extraordinária da Conferência, das 68 delegações que já reservaram hospedagem em Belém, 53 realizaram as reservas por meio dos pacotes disponíveis na plataforma oficial do governo federal, enquanto 15 confirmaram suas acomodações fora do sistema. Além disso, outras 46 delegações ainda estão em negociação.

Para a organização, o aumento no número de reservas de acomodações é resultado da força-tarefa coordenada pelo governo federal, que instituiu um grupo de trabalho composto pela Presidência da COP30, Secretaria Extraordinária da Conferência, Ministério do Turismo e Governo do Estado do Pará.

Há meses, Belém vem sofrendo com uma crise de hospedagem devido aos altos preços das acomodações, o que fez algumas nações considerarem a participação no evento. A situação fez, inclusive, com que a ONU solicitasse ao Brasil, como anfitrião, que subsidiasse a participação de alguns países — proposta que foi prontamente recusada pelo governo brasileiro.

Vale ressaltar que os 198 países que são Partes da Convenção não precisam de convites tampouco da ONU ou do anfitrião para comparecer ao evento, estando automaticamente convidados. Cabe às delegações, no entanto, confirmarem sua presença para fins de organização logística.