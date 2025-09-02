"Sinaliza a força do Brasil, que não se intimidou nem pelas ameaças de Trump", diz jurista italiano sobre julgamento de Bolsonaro

Jurista italiano Luigi Ferrajoli com o seu livro que defende a Constituição da Terra. Vitor Netto / Agência RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O jurista italiano e o pai do garantismo — teoria que propõe que o Estado deve ter seus poderes limitados e vinculados a garantias fundamentais —, Luigi Ferrajoli está em Porto Alegre durante esta semana para uma série de eventos. Diante do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus, o teórico conversou com exclusividade com a coluna.

Leia Mais Referência mundial em Sociologia do Direito, jurista italiano receberá Honoris Causa da Unilasalle

O senhor relaciona democracia a uma "teoria substancial", que vai além do formalismo constitucional, pois se baseia na garantia de direitos fundamentais. Hoje, o senhor identifica algum país no mundo que se adeque a esse ideal de democracia o qual defende?

Atualmente, nenhum país. Obviamente, porque esta é uma perspectiva nova. Um salto de civilização. Que, no entanto, consiste na atuação daqueles que são princípios de direito positivo, como a paz, a igualdade de todos os seres humanos, a dignidade e os direitos fundamentais, que estão estabelecidos em todas as cartas constitucionais e de direitos humanos. Só que são privados de garantias. E sem garantias, esses princípios permaneceram somente no papel e estão totalmente desaparecidos do horizonte da política. Portanto, a especificidade deste projeto é que está muito distante da prática real, da política e da economia de hoje em dia. E até mesmo, digamos, é considerado uma utopia. Mas, no nosso tempo, não é nada mais do que a atuação daquilo que já é, em grande parte, direito positivo existente.

Leia Mais O que esperar do julgamento de Jair Bolsonaro

O senhor vê hoje riscos à democracia no mundo?

Não apenas riscos, mas uma verdadeiro colapso. Hoje, a simetria entre o caráter global dos poderes econômicos e o caráter local da política inverteu a relação entre política e economia. Já não são os governos que realizam a competência, mas são as grandes empresas que colocam os Estados em concorrência, privilegiando seus investimentos, não pagando impostos, destruindo o meio ambiente, talvez corrompendo governos. E, portanto, houve um colapso das democracias, especialmente de sua dimensão constitucional. Muitas democracias se transformaram, pensemos nos Estados Unidos de Trump, em autocracias eletivas, nas quais a única fonte parece ser a eleição, o voto popular, com uma amputação da dimensão constitucional, isto é, dos limites e vínculos ao poder político, que representam, por sua vez, a substância da democracia. E isto é, aquilo que nenhum poder pode decidir: a limitação das liberdades fundamentais da vida. E aquilo que qualquer poder deve decidir: a subsistência, além da natureza e dos bens comuns fundamentais. Esta dimensão já foi reduzida, parece, quase desmoronada em um país como os Estados Unidos, onde a violação do direito por parte do presidente parece prosseguir sem obstáculo de particular relevância, porque, naturalmente, este modelo de democracia eletiva consiste na intolerância da jurisdição como controle sobre os abusos do poder. Mas também na Europa, penso sobretudo na Itália, onde há a mesma tendência, a mesma intolerância por parte do poder político, tanto em relação aos direitos fundamentais, incluindo as liberdades de dissidência, há medidas contra as manifestações juvenis de protesto, quanto contra a independência da jurisdição. E portanto, não há apenas um perigo, mas um colapso das democracias, que pode ser impedido apenas pela construção de uma esfera global. Paradoxalmente, assim como a globalização destruiu, a globalização sem regras colocou a democracia em crise, a refundação das democracias, além do salvamento da humanidade, pode ocorrer apenas através da construção de uma esfera pública que imponha limites e vínculos aos poderes globais atualmente selvagens, tanto da política quanto da economia.

Leia Mais Julgamento de Bolsonaro e réus da trama golpista começa nesta terça no STF; assista ao vivo

O segundo mandato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com seus ataques contra diversos países, pode ser considerado uma ameaça à soberania nacional?

É uma política agressiva, que se funda na lei do mais forte, que parece agora a única lei vigente, e que é o sintoma de uma regressão geral ao estado de natureza, caracterizado precisamente pela força, pela lei do mais forte, em que o direito não tem a capacidade de impor limites à força. E portanto, também esta política de tarifas, entre as quais, além do mais, uma política na qual Trump realiza também ganhos pessoais, porque ele mesmo declarou que é possível enriquecer, e talvez ele mesmo tenha enriquecido, gerindo esta política, feita de introduções de tarifas, reduções, de maneira totalmente caprichosa e imprevisível. E toda a política atual, cujos protagonistas são Trump, (Vladimir) Putin, (Benjamin) Netanyahu, que está se manifestando como uma política sob o signo da lei do mais forte e da lógica do inimigo. Por isso, em um momento tão baixo, é necessário se opor a esta catástrofe, a esta crise, um projeto alto como a constituição da terra e uma federação da terra.

Leia Mais Primeira sessão do julgamento da trama golpista é marcada por longas manifestações de Alexandre de Moraes e do procurador-geral

E a aplicação de leis como Magnitsky contra um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil representa uma ameaça à soberania?

Mas é óbvio. As garantias se distinguem em dois tipos. As garantias primárias: a saúde, a educação, obviamente o direito penal, portanto o interdito de lesar. Mas as garantias secundárias, isto é, as garantias da jurisdição, são a condição da efetividade do direito. Sem independência da jurisdição, com uma jurisdição dependente do executivo — talvez através da eleição, da nomeação direta pelo executivo, como ocorre nos Estados Unidos, mas também em muitos países da América Latina, dos membros da corte suprema —, as cortes supremas são de fato inúteis, assujeitadas ao poder político. A fonte de legitimação das instituições jurisdicionais é oposta à da política: não é a representação. Um juiz é um juiz se absolve quando todos querem a condenação, e condena quando todos querem a absolvição. E, a nível de Corte Suprema, ela é independente se tem a força de anular normas ilegítimas do poder legislativo e do poder executivo. Porque seu papel é o controle da verdade processual: se uma medida é ilegítima, em contraste com a constituição, nenhuma dependência, nenhum consenso pode tornar verdadeiro o que é falso, e falso o que é verdadeiro. E somente a independência permite a defesa do Estado de direito e, portanto, a garantia dos direitos fundamentais contra as lesões operadas pelo poder legislativo e pelo poder executivo.

Leia Mais O que Alexandre de Moraes pode fazer para reverter a Lei Magnitsky

Atualmente há uma crise na democracia brasileira. Houve uma tentativa de golpe de Estado em curso no país?

Sim, diria uma tentativa ilegítima. Mas o fato de que haja uma resposta institucional, isto é, um processo, um processo contra esta tentativa de aversão, é um sinal de maturidade, de força da democracia. A força da democracia se mede precisamente em sua capacidade de atuar o direito também contra os poderosos; aliás, quanto mais a força de aplicar e de defender o direito contra as lesões dos poderosos, tanto mais se manifesta a força de uma democracia em sua forma constitucional. E, naturalmente, o progresso de uma democracia consiste no crescimento dos limites e dos vínculos a poderes que, de outro modo, seriam selvagens. E, a este ponto, tem uma expansão: este é o último salto de civilização a nível global, contra agressões que ocorrem por obra de poderes supranacionais, que somente uma constituição da terra pode limitar. Não há alternativas.

Iniciou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual a sua avaliação desse processo?